استثنت السراج.. روما تحتضن اجتماعًا حول ليبيا يحضره بوتين وحفتر

كشفت مصادر سياسية ليبية عن توجيه الحكومة الإيطالية دعوة عاجلة لعقد اجتماع عاجل في روما بشأن الأزمة الليبية.

وقالت المصادر التي تحدثت إلى “إرم نيوز”، مفضلة عدم الكشف عن هويتها، إن الدعوة لحضور الاجتماع وجهت إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، ومسؤولين دوليين آخرين، ولم توجَّه لرئيس المجلس الرئاسي فايز السراج.

ويأتي عقد المؤتمر الذي من المنتظر الاعلان عنه لاحقًا، بجهد من المجموعة الضاغطة في الحكومة الإيطالية التي تضم كتلة المعارضة، وأقطاب شركات النفط والغاز .

ويهدف الاجتماع، بحسب المصادر، إلى “تدارك الموقف، ومحاولة كسب ثقة قيادة الجيش الوطني لضمان استمرار عقود النفط والغاز في الغرب الليبي في المستقبل”.

وتنظر المجموعة الضاغطة بعين القلق إلى التحركات العسكرية في طرابلس، وتعاظم دور الجيش الوطني في الشرق والغرب، والدور الفرنسي الذي تعتبره متصاعدًا في ليبيا.

كما تنظر عن كثب لتواجد فرنسا في أغلب الدول الواقعة على الجنوب الليبي كـ”تشاد، ونيجيريا، ومالي”، ولها علاقة قوية بالجزائر، وتونس، والمغرب، لاسيما أن فرنسا تتمتع بعضوية دائمة في مجلس الأمن، ولديها ثقل، وتوازن قوى على الصعيد الدولي، وتمتلك كل أنواع التسليح كما أنها قوية اقتصاديًا.

وأوضحت المصادر أن “المجموعة الضاغطة بالحكومة الإيطالية ترى أن فائز السراج قد أخفق في مهامه، ولم يعد نافعًا للمصالح الإيطالية”.

كما تعكس الدعوة إلى الاجتماع الجديد، تراجع ثقة المجموعة الضاغطة بأداء الوزراء اليمنيين في الحكومة، وتحديدًا وزير الداخلية ماتيو سالفيني.

ويهدف الاجتماع وفقًا للمصادر، إلى “محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه”، بعكس ما قالت صحف أوروبية بشأن المؤتمر الموسع الذي تزمع الحكومة الإيطالية عقده في روما بشأن الأزمة الليبية، بمشاركة كافة الاطراف، والهادف إلى قطع الطريق على مقررات اجتماع باريس الذي تعهدت الأطراف الليبية فيه بإجراء الانتخابات في ليبيا بحلول شهر كانون أول/ديسمبر المقبل.