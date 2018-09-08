“روما” للمخرج ألفونسو كوارون يفوز بالأسد الذهبي في مهرجان البندقية السينمائي

فاز فيلم “روما” للمخرج الحائز على جائزة الأوسكار “ألفونسو كوارون” بجائزة الأسد الذهبي في مهرجان البندقية السينمائي اليوم السبت، في انتصار مهم لشركة نتفليكس لخدمات البث على الإنترنت، التي ستقوم بتوزيع الفيلم في مختلف أنحاء العالم.

ونال “وليام دافو” جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم “على عتبة الخلود” (آت إترنيتيز جيت)، الذي يتناول السيرة الذاتية للرسام الراحل الشهير فان جوخ.

وفازت البريطانية “أوليفيا كولمان” بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم “المفضل” (ذا فيفروت)، الذي تدور أحداثه إبان حقبة الملكة آن في القرن الثامن عشر.

وفازت “جينيفر كينت”، وهي المخرجة الوحيدة ضمن 21 منافسًا على الأسد الذهبي، بجائزة لجنة التحكيم الخاصة عن فيلم “العندليب” (ذا نايتنجيل).

وذهبت جائزة الأسد الفضي، التي تمنح لأفضل مخرج إلى الفرنسي “جاك أوديار” عن فيلمه الكوميدي “الأخوة الأخوات” (ذا سيسترز براذرز).