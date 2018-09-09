الأردن..أحكام مشددة بحق أشخاص خططوا لاستهداف عناصر في “المخابرات وسلاح الجو”

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، يوم الأحد، عددًا من الأحكام المشددة بحق 7 أشخاص خططوا لاستهداف عناصر في جهازي المخابرات، وسلاح الجو الملكي باستخدام أسلحة كاتم صوت.

وتراوحت الأحكام بين الأشغال الشاقة المؤقتة 3 أشهر و 15 عامًا، بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وقضت المحكمة على 3 متهمين بالسجن 15 عامًا بتهم “المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، وحيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك وتصنيع مواد مفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك، والترويج لأفكار جماعة إرهابية“.

فيما أصدرت المحكمة حكمًا على المتهم الرابع بالأشغال المؤقتة 5 أعوام بتهمة “الترويج لأفكار جماعة إرهابية، وعدم الإبلاغ عن وجود مخطط إرهابي”.

وحكمت بالأشغال المؤقتة على متهمين اثنين أحدهما 3 أشهر، والآخر 6 أشهر لحيازتهما أسلحة نارية دون ترخيص قانوني، بينما برأت المحكمة المتهم الأخير.