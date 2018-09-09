استمرار قصف روسيا والنظام السوري لمحافظتي إدلب وحماة

تواصل مقاتلات النظام السوري وروسيا، تنفيذ غارات جوية على مناطق بمحافظتي إدلب (شمال) وحماة وسط البلاد.

وأغارت مقاتلات تابعة لسلاح الجو الروسي ومروحيات النظام السوري، في ساعات الصباح من اليوم الأحد، على بلدة الهبيط وقريتي تل العاص وعابدين جنوبي إدلب.

كما أغارت المقاتلات الروسية، ومروحيات النظام على المناطق المأهولة بالسكان المدنيين في بلدة اللطامنة شمالي محافظة حماة، إلى جانب مواقع المعارضة المسلحة.

وألقت مروحيات النظام براميل متفجرة على مستشفى في بلدة اللطامنة، ما أدى إلى تدميره بالكامل، دون أن تقع ضحايا أو إصابات بين الأشخاص.

وقال مصطفى حاج يوسف، مدير الدفاع المدني (الخوذ البيضاء)، إن “استهداف بلدة الهبيط أسفر عن مقتل طفلة، وإصابة 5 مدنيين بجروح”.

وأوضحت مصادر في الدفاع المدني بالمنطقة، أن الغارات التي نُفّذت منذ مطلع الشهر الحالي، أدت إلى مقتل 29 مدنيًا وجرح ما لا يقل عن 58 آخرين.

ورغم إعلان إدلب ومحيطها “منطقة خفض توتر” في مايو/ أيار 2017، بموجب اتفاق أستانة، بين الأطراف الضامنة؛ أنقرة وموسكو وطهران، إلا أن النظام والقوات الروسية يواصلان قصفها بين الفينة والأخرى.‎