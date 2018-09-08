قرقاش: تجنيب إدلب المواجهات الدامية أولوية إماراتية ودولية

دعا أنور قرقاش وزير الشؤون الخارجية في دولة الإمارات اليوم السبت، إلى تجنيب إدلب في سوريا المواجهات الدامية، مؤكدًا أن ذلك يمثل أولوية لبلاده وللمجتمع الدولي.

وأضاف قرقاش في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، أن تقلص نفوذ ووجود الدور العربي تجاه الأزمة السورية بحاجة إلى مراجعة جادة وشاملة ودروس لا بد من استيعابها بمرارة وعقلانية.

تجنيب إدلب مواجهة دامية تعرّض المدنيين للخطر يمثل أولوية لنا وللمجتمع الدولي، وأما تقلص نفوذ ووجود الدور العربي تجاه الأزمة السورية فبحاجة إلى مراجعة جادة وشاملة ودروس لا بد من إستيعابها بمرارة وعقلانية. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) September 8, 2018

وأقدمت طائرات حربية روسية وسورية، اليوم السبت، على قصف بلدات في محافظة إدلب، الخاضعة لسيطرة المعارضة، بعد يوم من إخفاق قمة جمعت رؤساء تركيا وإيران وروسيا، في الاتفاق على وقف لإطلاق النار، من شأنه الحيلولة دون شن هجوم تدعمه موسكو على آخر معقل كبير لمعارضي الرئيس بشار الأسد.