عراقيون يتظاهرون أمام القنصلية الإيرانية في كربلاء.. ويهتفون: خامنئي طاغية وشيطان (فيديو)

تجمع العشرات من العراقيين أمام القنصلية الإيرانية بمحافظة كربلاء وسط البلاد، الأحد، مرددين شعارات مناهضة للمرشد الإيراني علي خامنئي ومؤسس النظام الراحل روح الله الخميني.

وقالت قناة “صوت الشعب” الإيرانية الداعمة للاحتجاجات، إن “العشرات من أتباع المرجع الديني المعارض للنظام الإيراني صادق الشيرازي، تظاهروا أمام مبنى القنصلية الإيرانية في محافظة كربلاء”، مشيرة إلى أن “أغلب المتظاهرين هم من طلاب العلوم الدينية”.

ووصف المتظاهرون خامنئي بـ”الطاغية والفرعون والشيطان”، في الوقت الذي رددوا فيه شعارات كان منها “كلا كلا خامنئي، والموت لخامنئي، والموت لولاية الفقيه”، كما رددوا الهتافات نفسها ضد مؤسس النظام الراحل روح الله الخميني.

وتعد محافظة كربلاء معقلًا لأنصار المرجع صادق الشيرازي، حيث تتواجد العشرات من المعاهد الدينية بالإضافة إلى المؤسسات الثقافية والإعلامية التي تتخذ من هذه المحافظة مقرًا لأنشطتها، وتعد المرجعية الشيرازية من أشد المعادين للنظام في إيران، ولا يؤمن بتولي خامنئي زمام الأمور في البلاد.

وكان حسين، نجل المرجع صادق الشيرازي قال في كانون الأول/ديسمبر الماضي، إن “ولاية الفقيه أصبحت شيئًا مثل حكم فرعون”، وهو ما أثار غضب التيار المتشدد في إيران، فيما قامت السلطات باعتقاله في الـ6 من مارس/ آذار الماضي، لتقوم بالإفراج عنه في الـ18 من الشهر ذاته بعد سلسلة احتجاجات ضد طهران.

وكان القنصل العام الإيراني في كربلاء، مير مسعود حسينيان، توقع السبت أن تتعرض قنصلية بلاده في مدينة كربلاء، إلى هجوم على غرار ما تعرضت له القنصلية الإيرانية، مساء الجمعة بمحافظة البصرة جنوب إيران من قبل متظاهرين.

وقال حسينيان في حديث لموقع ” rouydad24″ الإيراني الإخباري، إن “هناك مؤشرات على وجود مخطط لاستهداف القنصلية الإيرانية بمحافظة كربلاء”، مضيفًا أنه ” تم نقل الوثائق والمستندات الخاصة بالقنصلية”.

من ناحيتها، أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، الجمعة، تعرض قنصليتها في البصرة للحرق من قبل متظاهرين غاضبين من دور طهران بالعراق.

واستدعت الخارجية الإيرانية بحسب ما أعلن المتحدث باسمها بهرام قاسمي، السفير العراقي لدى طهران راجح الموسوي، للاحتجاج على الحادث، داعيًا الحكومة العراقية إلى توفير الحماية للبعثات الدبلوماسية واعتقال المتورطين بالهجوم على القنصلية.