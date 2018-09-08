على وقع أعمال العنف.. رئيس الوزراء العراقي يقيل مدير شرطة البصرة

قرّر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم السبت، إقالة قائد شرطة البصرة اللواء الركن جاسم السعدي، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها المحافظة، وأدت إلى حرق مبنى القنصلية الإيرانية.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن “العبادي أمر بإقالة قائد شرطة البصرة من منصبه، على خلفية الاحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة”، فيما أعفى عددًا من ضباط الشرطة في المحافظة من مناصبهم.

وأضافت أن العبادي عيّن رشيد فليح قائدًا لشرطة البصرة.

إلى ذلك، أشارت مصادر في شرطة المحافظة إلى أن “الإعفاءات صدرت ضمن الإجراءات التي وجه بها القائد العام للقوات المسلحة”، لافتة في الوقت ذاته إلى أنه سيتم إحالة الضباط المقالين للتحقيق.