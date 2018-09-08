غداة اقتحام القنصلية الإيرانية..سقوط صواريخ قرب مطار البصرة العراقي

سقطت 3 صواريخ اليوم السبت قرب مطار البصرة في جنوب العراق غداة اقتحام القنصلية الإيرانية في المدينة التي تتزايد فيها الاحتجاجات على فساد الطبقة السياسية وسوء إدارتها البلاد في ظل نفوذ طهران داخل أروقة الحكم ببغداد.

وقالت وسائل إعلام محلية إن القذائف الصاروخية الثلاث سقطت في ساعة مبكرة من صباح اليوم بالقرب من القنصلية الأمريكية ومطار البصرة الدولي، دون أن “تسبب أي إصابات أو أضرار، كما لم تؤثر على حركة السفر عبر المطار”.

ونقلت قناة السومرية المحلية عن مصدر لم تسمه القول إن “القذائف على الأرجح كانت تستهدف القنصلية الأمريكية التي تقع بجوار المطار”.

ويأتي ذلك فيما شهدت العراق الجمعة تصعيدًا جديدًا مع إحراق متظاهرين مقر القنصلية الإيرانية في محافظة البصرة، بعد إضرام النار في مبان حكومية ومقار أحزاب سياسية موالية لإيران.

وبلغ عدد قتلى هذه الاحتجاجات نحو 12 خلال أقل من أسبوع.