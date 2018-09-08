الاتحاد الأوروبي يحذر من عواقب هدم قرية الخان الأحمر الفلسطينية

حذر الاتحاد الأوروبي، الجمعة، سلطات الاحتلال الإسرائيلي من عواقب هدم قرية الخان الأحمر الفلسطينية، داعيا إلى إعادة النظر في قرار هدم القرية التي تقع شرق مدينة القدس.

وقالت مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فدريكا موغريني، “ستكون هناك عواقب خطيرة للقرار الإسرائيلي بهدم الخان الأحمر، وتهجير العائلات المقيمة فيه، وهذا القرار سيؤثر بشكل كبير على حل الدولتين ويقوض آفاق السلام”.

وقررت المحكمة العليا الإسرائيلية خلال جلسة الالتماس الأربعاء الماضي، إخلاء وهدم قرية الخان الأحمر، على أن ينفذ القرار بعد أسبوع من إصداره، في ظل رفض فلسطيني ودولي للقرار، حيث أقام الناشطون الفلسطينيون اعتصاما مفتوحا في القرية لمجابهة القرار.