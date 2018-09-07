شهيد فلسطيني وعشرات الإصابات بغزة في جمعة “عائدون رغم أنف ترامب”

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، استشهاد مواطن وإصابة 210 فلسطينيين بجراح مختلفة، أثناء مشاركتهم في مسيرات العودة وكسر الحصار على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وقالت الوزارة: “إن الشهيد بلال مصطفى خفاجة (17 عامًا) أصيب برصاصة من قبل الجيش الإسرائيلي في الصدر، شرق رفح جنوب القطاع”.

وأوضحت الوزارة أن من بين 45 إصابة بالرصاص الحي أصيب 15 طفلًا، شرق حي الشجاعية.

وكانت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار قد أكدت استمرار انطلاق المسيرات حتى تحقيق أهدافها، فيما شارك اليوم مئات الفلسطينيين في جمعة “عائدون رغم أنف ترامب” على الحدود الشرقية للقطاع .