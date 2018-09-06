سقوط قذائف على المنطقة الخضراء ببغداد.. وإعلان حالة الإنذار القصوى

أعلن الجيش العراقي، ليلة الجمعة، سقوط 3 قذائف داخل المنطقة الخضراء في بغداد، وهي منطقة شديدة التحصين تضم مقارًا حكومية ومنشآت حساسة.

وقال مركز الإعلام الأمني التابع للجيش، في بيان، إن “3 قذائف هاون سقطت على أرض متروكة داخل المنطقة الخضراء ببغداد دون وقوع خسائر بشرية أو مادية”.

وأضاف البيان أن “القوات الأمنية تشرع بعملية تفتيش واسعة بحثًا عن مطلقيها”.

ونقلت وسائل إعلام عراقية، عن مصدر محلي، أن “القذائف سقطت قرب السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء”، مضيفًا أن “إحدى القذائف سقطت قرب بناية البنك المركزي التي أنشئت حديثًا في شارع أبو نؤاس”.

وأشار إلى أن القوات الأمنية أعلنت حالة الإنذار القصوى في المنطقة، فيما سمع سكان المناطق القريبة صافرات الإنذار.

يأتي ذلك بالتزامن مع الاضطرابات التي تشهدها محافظة البصرة الجنوبية، حيث أضرم محتجون النار في أغلب مقرات الأحزاب وفصائل الحشد الشعبي، والقنوات التلفزيونية التابعة لها.

وكانت فصائل من الحشد الشعبي هددت باستهداف الولايات المتحدة الأمريكية في العراق في حال تشكيل حكومة بدعمها، مؤكدة أن “الحشد على استعداد تام لإحباط المؤامرات” على حد تعبيرها.