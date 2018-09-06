إحراق مبنى التلفزيون الرسمي في البصرة ومتظاهرون يتوجهون للقنصلية الإيرانية

أضرم محتجون غاضبون، اليوم الخميس، النيران في مبنى قناة العراقية الرسمية بمحافظة البصرة، وذلك بعد إحراق عدة مؤسسات ومنشآت حكومية ومقرات ومقر حركة النجباء المدعومة من إيران، فيما توجه مئات المحتجين إلى مبنى القنصلية الإيرانية في المدينة لاقتحامه.

وقالت وسائل إعلام محلية إن المحتجين الغاضبين أقدموا على حرق مكتب قناة العراقية في محافظة البصرة، احتجاجًا على تردي الأوضاع العامة في المحافظة.

كما أفاد مصدر أمني بأن عناصر حماية مقر كتائب حزب الله قاموا بإطلاق نار كثيف عند وصول العشرات من المتظاهرين لحرق مقرهم في محافظة البصرة، وذلك بعد إضرام النيران في مكتب النائب عن المحافظة فالح الخزعلي.

في الأثناء توجه مئات المحتجين الغاضبين إلى مقر حزب الدعوة والقنصلية الإيرانية في المحافظة، لاقتحامها احتجاجًا على تجاهل الحكومة العراقية مطالبهم.

ويأتي ذلك بعد إحراق المتظاهرين، في وقت سابق من اليوم، مقار تيار الحكمة ومنظمة بدر الذي يتضمن وسائل إعلام تابعة للمنظمة، ومبنى دار استراحة محافظ البصرة في الكورنيش، وحرق مبنى ديوان المحافظة بشكل كامل.

وتشهد محافظة البصرة منذ أسبوع تظاهرات حاشدة في معظم مناطقها، وسط أحداث عنف كبيرة تعرض لها المتظاهرون أدت إلى إصابة ومقتل عدد منهم، فضلًا عن حرق مقار بعض الدوائر الرسمية في المحافظة.