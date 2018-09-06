سياسي سني يترشح لرئاسة برلمان العراق

أعلن رئيس كتلة “بيارق الخير” النائب محمد الخالدي، اليوم الخميس، عن ترشيح نفسه لرئاسة مجلس النواب العراقي، فيما أكد أن الكثير من الجهات السياسية ستدعمه للحصول على هذا المنصب.

وقال الخالدي لـ “إرم نيوز”، “قدمت نفسي رسميًا كمرشح لرئاسة مجلس النواب العراقي، وهذا الترشيح سيكون بدعم من تحالف “الإصلاح والإعمار”، الذي انضوي فيه، كما أنه مدعوم من قبل راعي قائمة بيارق الخير، خالد العبيدي”.

وأضاف: “إنني مدعوم من قبل الكثير من الجهات السياسية، ولهذا فإن حظوظي لرئاسة البرلمان العراقي كبيرة جدًا”، مؤكدا أن “بعد ترشيحه أصبح الآن 8 مرشحين من المكون السني لرئاسة مجلس النواب العراقي”.

وأعلن رئيس السن لمجلس النواب العراقي، محمد علي زيني، في وقت سابق، عن تسلمه أسماء 7 مرشحين لرئاسة البرلمان/ وهم كل من (أسامة النجيفي – طلال الزوبعي – محمد تميم – أحمد الجبوري – محمد الحلبوسي – أحمد الجبوري “أبو مازن”).

وكان رئيس السن في البرلمان العراقي، بدورته الرابعة، محمد علي زيني قد حدد، اليوم الثلاثاء، 15 من الشهر الجاري موعدًا لاختيار رئيس المجلس، ونائبيه، بعد أن فشلت القوى السياسية باختيار الهيئة خلال اليومين الأوليين لانعقاد الجلسة الأولى التي بدأت الإثنين 3 أيلول.