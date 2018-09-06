العراق.. محتجون يواصلون إغلاق ميناء “أم قصر” للبضائع قرب البصرة

قال موظفون في ميناء “أم قصر” ومسؤولون محليون، إن محتجين واصلوا اليوم الخميس إغلاق مدخل ميناء البضائع.

وامتدت المظاهرات إلى الميناء مساء أمس الأربعاء، الأمر الذي يزيد المخاطر في واحدة من أسوأ الاضطرابات في مدن بجنوب العراق منذ شهور.

ويستقبل ميناء أم قصر واردات العراق من الحبوب والزيوت النباتية وشحنات السكر. وحتى الآن لم يتضح إن كان الاضطراب سيكون له تأثير كبير على عمليات الميناء.

وأمس الأربعاء، أغلق محتجون مدخل ميناء أم القصر للبضائع وأضرموا النيران في مبنى المحافظة الرئيسي، حيث كانوا يتظاهرون لليوم الثالث.