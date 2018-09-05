البصرة.. احتجاجات الأربعاء تسفر عن قتيل و25 جريحًا

قتل متظاهر وأصيب 25 آخرون بجراح في البصرة، الأربعاء، بحسب ما أعلن مدير المفوضية العليا لحقوق الإنسان في المدينة.

وقال مهدي التميمي: “قتل متظاهر وأصيب 25 آخرون بجراح، بعضهم في حالة خطرة”.

وتشهد مدينة البصرة الواقعة جنوب العراق، احتجاجات دموية مستمرة أوقعت الثلاثاء الماضي 6 قتلى على الأقل.

وذكر موظفون في “ميناء أم قصر” العراقي ومسؤولون محليون، أن محتجين أغلقوا مدخل ميناء السلع للمطالبة بتحسين الخدمات.

وجاء ذلك بعد ساعات من إضرام محتجين النار في مبنى الحكومة الرئيس بمحافظة البصرة النفطية، حيث أحرق محتجون غاضبون عددًا من المباني والمنشآت الحكومية.