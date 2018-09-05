سوريا: لا داعي لفتح معبر نصيب الحدودي مع الأردن حاليًا

استبعد وزير الاقتصاد السوري سامر الخليل إعادة فتح معبر نصيب الحدودي مع الأردن في الوقت الراهن، وذلك في ظل مطالب لبنانية بفتحه لتسهيل مرور البضائع إلى عمان والخليج.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، اليوم الأربعاء، عن الخليل قوله إنه لا يرى الآن ما يدعو لإعادة فتح معبر نصيب على الحدود مع الأردن، وذلك بعد لقائه وزير الصناعة اللبناني حسين الحاج حسن، الذي يسعى لإعادة فتح المعبر، بما يساعد الصادرات اللبنانية.

وأغلق معبر نصيب في 2015 عندما سيطر عليه مسلحو المعارضة، مما أدى لقطع طريق عبور رئيسي لمئات الشاحنات يوميًا التي تنقل البضائع بين تركيا والخليج وبين لبنان والخليج.

وعطلت الحرب السورية المستمرة منذ أكثر من سبع سنوات بالفعل طرق التجارة تلك، مما ألحق الضرر باقتصادات إقليمية.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن الخليل قوله، بعد اجتماعه مع حسن في دمشق: “في دراستنا لفتح معبر نصيب وجدنا أن لا قيمة كبيرة حاليًا بالنسبة للمنتج السوري، والموضوع بحاجة لدراسة أكبر”.

وكانت استعادة القوات السورية للمعبر في يوليو/ تموز هدفًا أساسيًا لحملة بدأتها الحكومة السورية والقوات الروسية في يونيو/ حزيران الماضي؛ لاستعادة السيطرة على مناطق تحت سيطرة المعارضة في جنوب غرب البلاد.