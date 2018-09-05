“على كف عفريت” في الأردن

افتتح الفيلم التونسي “على كف عفريت” بطولة مريم الفرجاني وإخراج كوثر بن هنية عروض الدورة الثامنة من (مهرجان الفيلم العربي – عمان) في الأردن الليلة الماضية.

الفيلم مأخوذ عن قصة حقيقية وتدور أحداثه خلال ليلة واحدة حين تذهب طالبة جامعية إلى حفلة وتتعرف هناك على شاب من سنها، وبعد أن يغادرا المكان للجلوس على شاطئ البحر يستوقفهما شرطيان ويعتديان على الفتاة لتبدأ رحلة مريرة للبحث عن العدالة.

وسبق عرض الفيلم في مهرجانات دولية كبرى ومثل مهرجان كان، ومهرجان دبي، ومهرجان السينما المتوسطية في بروكسل، كما حصلت بطلته ومخرجته على جوائز عديدة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن وزيرة الثقافة بسمة النسور قولها في حفل الافتتاح بمقر الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، “هذا المهرجان يشكل فرصة للمتلقي الأردني، للاطلاع على تجارب سينمائية مهمة، كما أنه فرصة للسينمائيين في الأردن، للتعرف على هذه التجارب الجادة والاستفادة منها”، بحسب “رويترز”.

ويستمر المهرجان حتى 11 سبتمبر أيلول، ويشمل برنامج العروض ثمانية أفلام، من لبنان وسوريا ومصر وفلسطين والجزائر والمغرب وتونس.