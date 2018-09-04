الاحتلال يقرر إقامة 4700 وحدة استيطانية على أراضي قرية الولجة الفلسطينية

أقرّت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مخططًا يتضمن إقامة 4700 وحدة استيطانية على أراضي قرية الولجة شمال غرب مدينة بيت لحم، في الضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” عن الناشط الشبابي إبراهيم عوض الله قوله إن سلطات الاحتلال أعلنت عن مخطط لإقامة وحدات استيطانية فوق الأراضي الغنية بالآثار والمياه الجوفية والينابيع البالغ عددها 23 ينبوعًا على مساحة تبلغ 841 دونمًا.

وأضاف عوض الله أن الأراضي الفلسطينية المصادرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي تشمل سكنًا وفنادق ومنطقة تشغيل ومنطقة تجارية، مشيرًا إلى أن أصحابها الأصليين يملكون الأوراق الثبوتية التي تؤكد أحقيتهم بها.

يذكر أنه في الفترة الأخيرة تمت المصادقة من قبل “لجنة التخطيط والبناء” في مجلس المستوطنات على إضافة 3700 وحدة استيطانية في مستوطنة “هار جيلو” وتوسعة مدخل القرية المحاذي للمستوطنة وإقامة دوار وتوسعة للطريق الالتفافي، وذلك من خلال مصادرة أراض فلسطينية وضمها للمستوطنات الإسرائيلية.