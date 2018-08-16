الاحتلال الإسرائيلي يعتقل زوجة برلماني فلسطيني

اعتقلت قوة إسرائيلية، اليوم الخميس، 5 فلسطينيين من مدينة القدس، من بينهم زوجة نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني.

وأوضحت لجنة تسمى “أهالي الأسرى المقدسيين”، أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت السيدة نسرين دوِيّات عقب دهم منزلها في قرية “صور باهر”، جنوبي القدس، لافتة إلى أنها زوجة النائب في المجلس التشريعي المبعد عن المدينة، أحمد عطّون.

وأضافت اللجنة، أن الشرطة اعتقلت كذلك محمد عبيد، نجل الأسير أحمد عبيد عقب اقتحام منزله في قرية العيساوية شمالي شرق القدس فجرًا.

وأكدت اعتقال الشاب ثائر الفاخوري، وشقيقه عبد الفتاح من البلدة القديمة، مشيرة إلى أن موعد حفل زفافه بعد غد السبت.

وداهمت القوات الإسرائيلية بلدة سلوان، واعتقلت المواطن مأمون الرازم من منزله، وحوّلت الشرطة الإسرائيلية جميع المعتقلين إلى مراكز التوقيف.

واستدعت الشرطة الإسرائيلية الأسير المحرر رجائي الحداد للتحقيق في مركز توقيف “المسكوبية” غرب القدس؛ إذ كان مكث في السجون الإسرائيلية نحو 20 عامًا، وأفرج عنه قبل عدة أشهر.