السنوار: جهات فلسطينية رسمية تعاونت لإفشال المصالحة

اتهم رئيس المكتب السياسي في حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، اليوم الثلاثاء، “جهات رسمية فلسطينية” تتعاون مع جهاز الأمن الداخلي في إسرائيل (شاباك)؛ من أجل إفشال المصالحة الفلسطينية.

وقال السنوار، خلال لقاء بالنخب الشبابية في غزة، اليوم: “استطعنا وقف محاولات الاحتلال تغيير معادلات وقواعد الصراع، عبر تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين فصائل المقاومة”.

وأضاف رئيس حماس: “بعد أن وصل مسار المصالحة لطريق مسدود، كان يتم التخطيط لإحداث انفجار في غزة من عدة أطراف، لكن مسيرات العودة أفشلت المخطط”.

وأشار السنوار إلى أنه “رغم البيئة الاستراتيجية الصعبة التي تحيط بالقضية الفلسطينية، إلا أن الشعب الفلسطيني في غزة أثبت قدرته على مواجهة الصعاب؛ لأنه متمسك بحقوقه وثوابته”.

وأكد أن “الشعب الفلسطيني مبدع في ابتكار وسائل الضغط على الاحتلال الإسرائيلي من خلال البالونات الحارقة”، قائلًا: “سيكتب التاريخ أن المُحاصرين والمقهورين في قطاع غزة بلا شيء أرغموا الاحتلال على التفكير من جديد وإعادة حساباته”.

وتابع السنوار أن “الشعب الفلسطيني ومقاومته اعتمدا في هذه المرحلة استراتيجية حافة الهاوية”، مؤكدًا أن “مسيرات العودة شكلت سدًا أمام مشاريع التصفية في غزة”.

وقال: “العالم بات يجري عقب مسيرات العودة ليس لأنه يريد حل مشكلة غزة، لكن في الحقيقة يريد حل مشكلة الاحتلال”.