حقيقة إغلاق سفارة إيطاليا في ليبيا ورحيل موظفيها

حقيقة إغلاق سفارة إيطاليا في ليبيا ورحيل موظفيها

نشرت السفارة الإيطالية في ليبيا تغريدة عبر موقع تويتر تناولت فيها ما يتعلق بإغلاق المبنى

المصدر: عبد العزيز الرواف - إرم نيوز

نفت السفارة الإيطالية في ليبيا اليوم الأحد، إغلاق أبوابها وقيام موظفيها بمغادرة طرابلس، بعد أنباء وردت بهذا الشأن عبر مواقع إخبارية محلية.

ونشرت السفارة تغريدة قالت فيها: “السفارة الإيطالية في ستبقى مفتوحة، نواصل الوقوف إلى جانب أحبائنا أهل في هذه المرحلة الصعبة”.

وتتواصل العمليات العسكرية وتستمر الاشتباكات في أنحاء العاصمة الليبية طرابلس، في الوقت الذي لم تعلن فيه سفارات أو ممثلات قنصلية إغلاق أبوابها.

وكان نشطاء ومواقع محلية قد تداولت أخبارًا تفيد بأن أغلب أعضاء البعثة الدبلوماسية الإيطالية غادروا طرابلس، في حين أغلق الشارع المؤدي إلى شارع السفارة بحواجز إسمنتية.

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