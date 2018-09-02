حقيقة إغلاق سفارة إيطاليا في ليبيا ورحيل موظفيها

نفت السفارة الإيطالية في ليبيا اليوم الأحد، إغلاق أبوابها وقيام موظفيها بمغادرة طرابلس، بعد أنباء وردت بهذا الشأن عبر مواقع إخبارية محلية.

ونشرت السفارة تغريدة قالت فيها: “السفارة الإيطالية في #ليبيا ستبقى مفتوحة، نواصل الوقوف إلى جانب أحبائنا أهل #طرابلس في هذه المرحلة الصعبة”.

السفارة الإيطالية في #ليبيا ستبقى مفتوحة. نواصل الوقوف إلى جانب أحبائنا أهل #طرابلس في هذه المرحلة الصعبة. https://t.co/urLCIS4rpy — Italy in Libya (@ItalyinLibya) September 2, 2018

وتتواصل العمليات العسكرية وتستمر الاشتباكات في أنحاء العاصمة الليبية طرابلس، في الوقت الذي لم تعلن فيه سفارات أو ممثلات قنصلية إغلاق أبوابها.

وكان نشطاء ومواقع محلية قد تداولت أخبارًا تفيد بأن أغلب أعضاء البعثة الدبلوماسية الإيطالية غادروا طرابلس، في حين أغلق الشارع المؤدي إلى شارع السفارة بحواجز إسمنتية.