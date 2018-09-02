المجلس الرئاسي الليبي يعلن حالة الطوارئ في طرابلس

أعلن المجلس الرئاسي الليبي، يوم الأحد، حالة الطوارئ في العاصمة طرابلس وضواحيها؛ على خلفية الاشتباكات المستمرة في المدينة، منذ نحو أسبوع، والتي أدت إلى مقتل وإصابة العديد من المدنيين.

وقال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، في بيان: “نظرًا لخطورة الوضع الراهن ولدواعي المصلحة العامة، فإن المجلس يعلن حالة الطوارئ الأمنية بالعاصمة طرابلس وضواحيها؛ لحماية المدنيين، والممتلكات الخاصة والعامة والمنشآت والمؤسسات الحيوية”.

كما كشف عن “تشكيل لجنة لتنفيذ الترتيبات الأمنية الواردة في الاتفاق السياسي، الخاصة بالعاصمة وباقي المدن”.

وتشهد العاصمة الليبية، منذ نحو أسبوع، اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بين ميليشيات مسلحة تتبع حكومة الوفاق الوطني؛ على خلفية التنافس على نقاط تمركز في طرابلس.

ورغم التوصل إلى هدنة، الجمعة، بين تلك الميليشيات -بحسب ما أعلن وزير الداخلية بحكومة الوفاق- إلا أن تلك الهدنة لم تصمد سوى عدة ساعات، حيث تجددت الاشتباكات، مساء السبت.