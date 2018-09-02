واشنطن تقترح على الفلسطينيين إقامة كونفدرالية مع الأردن

طرح مسؤولون أمريكيون يعملون على وضع خطة للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين فكرة إقامة كونفدرالية مع الأردن على الرئيس محمود عباس، كما أعلنت ناشطة في منظمة إسرائيلية غير حكومية بعد لقائها عباس الأحد.

وأبلغ عباس خلال اجتماع مع نشطاء حركة “السلام الآن” الإسرائيلية في رام الله فحوى محادثات أجراها مع جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومبعوث الرئيس الخاص إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات حسب ما ذكرت هاغيت عوفران لوكالة “فرانس برس”.

ونقلت عوفران عن عباس قوله إنه أبلغ المسؤولين الأمريكيين أنه سيكون مهتمًا فقط إذا كانت إسرائيل أيضًا جزءًا من هذا الاتحاد الكونفدرالي.

وليس واضحًا متى جرت هذه المحادثة رغم أن عباس يرفض مقابلة الأمريكيين منذ اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

من جهته، أكد مكتب عباس اجتماع الأحد مع نشطاء السلام، ولكن ليس التعليقات حول الكونفدرالية، كما ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية تصريحات عباس حول اقتراح الكونفدرالية.

ويفضل البعض في اليمين الإسرائيلي إقامة كونفدرالية فلسطينية أردنية كوسيلة لتفادي منح وضعية الدولة الكاملة للفلسطينيين في الوقت الراهن.

وفي تسوية مثل هذه، يمكن لإسرائيل أيضًا أن تتجنب تحمّل مسؤولية 3,5 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت عوفران لوكالة “فرانس برس” إن رد عباس كان طريقة لنسف الاقتراح لأن إسرائيل سترفض على الأرجح الانضمام إلى هذه الكونفدرالية.

ونقلت عن عباس قوله مع التشديد على أنها تنقل كلامه بحرفيته: “قال إن كوشنر وغرينبلات سألاه إذا كان موافقًا على اتحاد كونفدرالي مع الأردن”.

وتابعت: “قال سأوافق على كونفدرالية مع الأردن وإسرائيل فقط”، مؤكدة أن عباس تحدث أيضًا عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين خلال اجتماع الأحد.

وقالت إن عباس ذكر خلال الاجتماع أنه لن يدفع باتجاه حل من شأنه أن “يدمر إسرائيل”، ولكن من أجل التوصل إلى حل وسط يمكن الاتفاق عليه، إلا أن إسرائيل تطلب من الفلسطينيين التخلي عن حق العودة.