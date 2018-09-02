تحالف سنة العراق: أسامة النجيفي الأقرب لرئاسة البرلمان

أكد تحالف المحور، الذي يضم القوى السنية العراقية، اليوم الأحد، أن القيادي أسامة النجيفي، هو الأقرب إلى رئاسة مجلس النواب العراقي.

وقال القيادي في التحالف أثيل النجيفي، لـ”إرم نيوز”، إن “المحور الوطني لديه الكثير من المرشحين لرئاسة مجلس النواب العراقي، لكن الأقرب إلى هذا المنصب هو أسامة النجيفي، لما يمتلكه من علاقات سياسية داخلية وخارجية طيبة وجيدة مع الجميع”، مبينًا أن “قادة شيعة وكردًا، يدعمون النجيفي لرئاسة البرلمان ولا يدعمون الشخصيات الأخرى”.

وأضاف أن “دعم النجيفي، جاء لإدراك الجهات السياسية بأن المؤسسة التشريعية بحاجة إلى شخصية قوية لإدارة البرلمان، ولا تقبل بالإملاءات الخارجية”، مؤكدًا أن “انتخاب أي شخصية لرئاسة البرلمان، لا يتم إلا بالتوافق السياسي بين (السنة – الشيعة – الكرد)”.