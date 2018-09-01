وفاة الإعلامي الأردني سعد السيلاوي

توفي الإعلامي الأردني سعد السيلاوي، اليوم السبت، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

ونعى الإعلامي السعودي تركي الدخيل في تغريدة على تويتر زميله الراحل سعد السيلاوي.

وقال الدخيل: “انتقل إلى رحمة الله الأستاذ #سعد_السيلاوي_غفر_الله_له بعد صراع مع المرض. وشبكة#العربية إذ تنعى مدير مكتبها في #الأردن ببالغ الأسى ترجو له الرحمة ولعائلته وأحبابه الصبر والسلوان. #رحمك_الله_أبا_سري كنت إنسانًا محبًا للجميع صحافيًا لامعًا كافحت المرض بالبسمة. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

انتقل إلى رحمة الله الأستاذ #سعد_السيلاوي_غفر_الله_له بعد صراع مع المرض. وشبكة#العربية إذ تنعي مدير مكتبها في #الأردن ببالغ الأسى ترجو له الرحمة ولعائلته وأحبابه الصبر والسلوان. #رحمك_الله_أبا_سري كنت إنسانا محبا للجميع صحافيا لامعا كافحت المرض بالبسمة. إنا لله وإنا إليه راجعون. pic.twitter.com/2BfPSYQumw — #تركي_الدخيل (@TurkiAldakhil) September 1, 2018

وعمل السيلاوي مدير مكتب قناة “العربية” الفضائية منذ تأسيسها في الأردن وكبير مراسليها.

وكان السيلاوي قد أجرى عملية استئصال ناجحة للحنجرة بعد إصابته بمرض السرطان، أجريت له يوم الثلاثاء 18 يونيو/حزيران في مونتريال عام 2013، أجراها فريق طبي متخصص ضم عددًا من الأطباء السعوديين والكويتيين وبإشراف مباشر من الطبيب روجر طابا، أحد أكبر المختصين في عمليات استئصال الحنجرة.

وكان السيلاوي قد اكتشف إصابته بمرض سرطان الأحبال الصوتية في عام 2012، وخضع بعدها لعلاج في مركز الحسين للسرطان في العاصمة عمّان قرابة الـ 3 أشهر، اضطر بعدها للسفر إلى الولايات المتحدة الأميريكية وكندا أواخر نيسان/ أبريل من العام ذاته؛ لإجراء فحوصات بعد انتكاسة صحية تعرض لها.