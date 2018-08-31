مع اقتراب معركة إدلب.. تركيا تصنف هيئة تحرير الشام في سوريا منظمة إرهابية

صنّفت تركيا، اليوم الجمعة، هيئة تحرير الشام منظمةً إرهابية، وذلك مع استعداد دمشق لهجوم عسكري في شمال غرب سوريا، حيث تتمتع الهيئة بوجود كبير.

جاء ذلك في مرسوم صدر عن الرئاسة التركية ونُشر في الجريدة الرسمية، ليتطابق مع قرار الأمم المتحدة في حزيران/يونيو الماضي بإضافة هيئة تحرير الشام إلى قائمة الأفراد والمنظمات التي ستجمد أرصدتهم؛ بسبب صلات بتنظيمي القاعدة وداعش.

ويأتي المرسوم قبل هجوم متوقع للجيش السوري بدعم من روسيا على محافظة إدلب، شمال غرب البلاد، حيث يعيش نحو ثلاثة ملايين شخص على الحدود مع تركيا.

وهيئة تحرير الشام، التي تضم الجماعة التي كانت تُعرف باسم جبهة النصرة والمرتبطة بالقاعدة، هي أقوى تحالف للمتشددين في إدلب، آخر منطقة كبيرة تحت سيطرة المعارضة وخارج سيطرة الرئيس السوري بشار الأسد.

وقالت روسيا، اليوم الجمعة، إن الحكومة السورية لها كل الحق في طرد الإرهابيين من إدلب، مضيفة أن المحادثات جارية لإقامة ممرات إنسانية هناك.

وقال وزير الخارجية التركي مولود غاويش أوغلو، الأسبوع الماضي، إن السعي لحل عسكري في إدلب سيكون كارثيًا حتى رغم وجود متشددين هناك.

وحذّرت أنقرة، التي لها وجود عسكري صغير في إدلب، من أن أي هجوم قد يؤدي لموجة جديدة من اللاجئين.