لافروف: سوريا لها الحق في طرد المسلحين من إدلب

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الجمعة، إن “الحكومة السورية لها كامل الحق في تعقب المتشددين وطردهم من إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة”.

وأضاف لافروف أن المحادثات مستمرة لإقامة ممرات إنسانية في إدلب.

ونقلت وكالة إنترفاكس عن لافروف، قوله إن قوات الحكومة السورية “لها كامل الحق في حماية سيادتها وطرد وتصفية التهديد الإرهابي على أراضيها”.

وقال لافروف أيضا، إن “الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة بشأن سوريا تجري لحظة بلحظة”.

وزاد التوتر بين روسيا والغرب بشأن إدلب، وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس الخميس، أنها ستبدأ تدريبات عسكرية كبيرة في البحر المتوسط غدا السبت قبالة الساحل السوري.

ومحافظة إدلب والمناطق المحيطة بها هي آخر منطقة كبيرة خاضعة لسيطرة جماعات المعارضة المسلحة المناهضة للرئيس بشار الأسد الحليف المقرب لروسيا.

وقال مصدر لرويترز إن الأسد يستعد لشن هجوم على مراحل لاستعادة السيطرة عليها.

ودعت الأمم المتحدة روسيا وإيران وتركيا إلى تأجيل المعركة التي يمكن أن تؤثر على ملايين المدنيين وحثت على فتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين.

وقال المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة، إن بوتين سيحضر قمة ثلاثية في طهران في السابع من سبتمبر أيلول مع رئيسي تركيا وإيران.