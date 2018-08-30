بعد 28 عامًا.. مطالبات بكشف مصير آلاف المفقودين اللبنانيين خلال الحرب الأهلية‎

المصدر: ا ف ب

دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر وناشطون لبنانيون، اليوم الخميس، مجلس النواب إلى إقرار اقتراح قانون يساعد في كشف مصير آلاف المفقودين خلال الحرب الأهلية، التي وضعت أوزارها قبل 28 عامًا.

ويدعو اقتراح قانون إلى تشكيل لجنة تحقيق مهمتها السعي إلى كشف مصير المفقودين، وقد وافقت عليه لجنة برلمانية لكنه لا يزال ينتظر التصويت عليه في الهيئة العامة لمجلس النواب.

وبمناسبة اليوم العالمي للمفقودين، طالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر وعائلات مفقودين النواب بإقرار القانون.

وقالت نجلا قبلاوي (56 عامًا) التي فقدت أخاها في 1976 قرب بيروت وكان يومها في عامه الثامن: “قولوا لنا أين هم، حتى لو كانوا مجرد عظام”، مؤكدة أن لديها “أملًا بهذا القانون”.

ونظمت اللجنة الدولية معرضًا يُظهر معاناة العائلات التي تحتاج إلى معرفة مصير أحبائها.

ومنذ 2012، تعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر على وضع قاعدة بيانات تتضمن كل العناصر المرتبطة بكل حالة اختفاء، مثل مكان حصول ذلك والثياب التي كان يرتديها المفقود يوم اختفائه.

وبدأت المنظمة بعدها جمع عينات من الحمض النووي من أفراد العائلات؛ للمساعدة في تحديد هوية الرفات في حال العثور عليه.

وأقرت الحكومة في عام 2000، إثر ضغوط، بوجود مقابر جماعية في بيروت، لكنها لم تتخذ أي إجراء عملي في هذا الصدد.

ويأتي هذا التحرك بعد انتخابات تشريعية شهدها لبنان في أيار/مايو هي الأولى منذ تسعة أعوام.

وقال بابلو برسيلسي، مساعد رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان :”حان الآن وقت التحرك لإنقاذ الآلاف من معاناتهم”.

وقالت النائبة رولا الطبش، وهي وجه جديد في البرلمان انتخبت عن بيروت: “أعدكم بأننا سنبذل جهدًا حثيثًا في هذا الملف”.