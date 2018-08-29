مثال الألوسي: إيران تريد تجويع العراقيين بتهديدها بإغلاق “هرمز”

أكد أمين عام حزب “الأمة” العراقي، مثال الألوسي، اليوم الأربعاء، أن تهديدات النظام الإيراني بإغلاق مضيق هرمز هي رسالة تهديد وابتزاز للدول وعلى رأسها العراق.

وقال الألوسي لـ “إرم نيوز”: إن “تكرار تهديدات النظام الإيراني بإغلاق مضيق هرمز إنما هي رسائل ابتزاز لدول وعلى رأسها العراق، ونحن نعتمد كليًا على عائدات النفط والمصدر أغلبه عبر مضيق هرمز”.

وأوضح أن “التهديد بإغلاق مضيق هرمز إنما هو تهديد مباشر للحكومة العراقية بتجويع الشعب العراقي، وتعطيل الحياة في العراق”.

وأضاف: “الرئاسات الثلاث ومجلس النواب الجديد والحكومة الحالية والجديدة مطالبون برفض لغة التهديد والإرهاب الإيراني، والكل مدعو إلى منح الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو تسهيلات على الأرض، تضمن عدم تمكن النظام الإيراني من تنفيذ تهديداته الخطيرة للأمن القومي العراقي والغذائي والسلم الاجتماعي”.

وأشار أمين عام حزب “الأمة” العراقي إلى أن “الحكومة العراقية مدعوة لتقف إلى جانب جبهة الرفض الدولية والإقليمية، والداعية إلى رفض وشجب التدخل في شؤون الآخرين، ورفض لغة التهديد والوعيد لدول ومجتمعات الشرق الأوسط”.