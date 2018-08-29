الجيش الإسرائيلي يعتقل 27 فلسطينيًا في الضفة الغربية‎

اعتقل الجيش الإسرائيلي 27 فلسطينيًا في الضفة الغربية، خلال ساعات الليلة الماضية، بشبهة “الضلوع بنشاطات إرهابية شعبية”.

وذكر الجيش في بيان أن المعتقلين، “تمت إحالتهم للتحقيق من قبل قوات الأمن”.

وعادة ما تتم الاعتقالات في صفوف الفلسطينيين من منازلهم خلال ساعات ما بعد منتصف الليل.

ووفق إحصائيات رسمية صادرة عن هيئة شؤون الأسرى (تابعة لمنظة التحرير)، وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين 6500.

ومن بين المعتقلين 350 طفلًا و62 معتقلة و6 نواب بالمجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان)، و500 معتقل إداري (بلا تهمة) و1800 مريض بينهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل.