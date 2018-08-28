مبعوث ترامب في ثالث زيارة للعراق بشأن تشكيل الحكومة

بدأ مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون التحالف الدولي ضد “داعش”، بريت ماكغورك، اليوم الثلاثاء، جولة مباحثات مع قيادات عراقية؛ للإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة، في ثالث زيارة له منذ الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

وتأتي المباحثات قبل أيام من عقد أولى جلسات البرلمان الجديد المقررة في 3 سبتمبر/أيلول المقبل، حيث ستشهد انتخاب رئيس للبرلمان ونائبين له.

وقال مصدر في وزارة الخارجية العراقية: إن ماكغورك وصل إلى العراق، في زيارة رسمية تهدف إلى “حث الكتل السياسية على الإسراع في تشكيل الحكومة”، من دون تحديد مدة الزيارة.

وعقد مبعوث ترامب، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع أسامة النجيفي (نائب رئيس الجمهورية الحالي)، ومرشح تحالف “المحور الوطني” السني لرئاسة البرلمان الجديد.

وقال مكتب النجيفي، في بيان، إن اللقاء، الذي حضره كذلك السفير الأمريكي في بغداد دوغلاس سيليمان، ناقش “التطورات السياسية وطبيعة المباحثات الجارية بين الكتل السياسية لتشكيل الكتلة الأكبر”.

وأضاف البيان أن النجيفي شدد على أهمية البرنامج الحكومي، وضرورة العمل الجاد من أجل تفكيك المشاكل وتقديم خدمات متطورة إلى الشعب.

وأوضح أن تحالف “المحور الوطني” على مسافة واحدة من جميع الكتل، ويعمل بفعالية للوصول إلى برنامج متفق عليه يمكن أن يحقق النهوض السريع.

وأشار إلى أن “الاجتماعات مع الجانب الكردي ورئيس الوزراء حيدر العبادي كانت ذات نتائج إيجابية، والتي ستعزز روح التفاهم والعمل المشترك”، بحسب البيان.

وباتت نتائج الانتخابات البرلمانية، التي جرت في 12 من شهر مايو/أيار الماضي، قطعية بعد مصادقة المحكمة الاتحادية عليها في 19 من شهر أغسطس/آب الجاري.

ولا تزال الكتل الفائزة في الانتخابات تتباحث لتشكيل تحالف عريض داخل البرلمان، يكون بإمكانه تمرير الحكومة الجديدة.

وسيكون أي تحالف بحاجة إلى غالبية عدد أعضاء البرلمان لضمان تمرير الحكومة؛ أي 165 صوتًا من أصل 329 على الأقل.