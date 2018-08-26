بعد أيام من إغلاقه.. إسرائيل تعيد فتح معبر بيت حانون

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، استئناف فتح معبر بيت حانون “إيرز”، شمال قطاع غزة بعد أيام من إغلاقه أمام الفلسطينيين.

وذكرت وسائل إعلام عبرية ، أن وزير الجيش الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، قرر فتح معبر “إيرز” أمام الفلسطينيين بدءًا من يوم الإثنين؛ بسبب حالة الهدوء الأمني في غزة.

وأضافت أن قرار ليبرمان بفتح المعبر جاء بعد التشاور مع الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي “الشاباك” ومكتب تنسيق الأنشطة الحكومية.

وكانت “إسرائيل” قد أغلقت معبر إيرز الأسبوع الماضي، باستثناء السماح للحالات المرضية، وبعض المؤسسات الدولية، بالتنقل من خلالها، ردًّا على استمرار مسيرات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة .