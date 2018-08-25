ردًا على تصريحات بولتون.. روسيا تحذر أمريكا من “خطوات طائشة” في سوريا

حذرت روسيا اليوم السبت، الولايات المتحدة من مغبة اتخاذ أي خطوات طائشة في سوريا، في رد على مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، الذي تحدث عن رد فعل قوي محتمل لواشنطن في حالة وقوع هجوم كيماوي أو بيولوجي على محافظة إدلب السورية.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قال: “نحذر الأمريكيين وحلفاءهم من اتخاذ خطوات طائشة مجددًا في سوريا”.

وأضاف، وفق رويترز: “نسمع إنذارات من واشنطن.. وهذا لن يفتر عزمنا على مواصلة سياستنا، الرامية إلى القضاء الكامل على مراكز الإرهاب في سوريا، وعودة هذا البلد إلى حياته الطبيعية”.