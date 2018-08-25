تزامنًا مع مفاوضات “تحديد المصير”.. مسؤول أمريكي يزور مناطق الأكراد في سوريا

قام ممثل عن وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، بزيارة الأراضي الخاضعة لسيطرة الأكراد في سوريا، فيما بدأت هذه الأقلية مفاوضات مع النظام السوري من أجل تحديد مستقبل هذه المناطق.

وزار ويليام روباك، السبت، بلدة شدادي التابعة لمحافظة الحسكة في شمال شرق البلاد، بعد زيارة قام بها إلى مدينتي عين العرب (كوباني) ومنبج في محافظة حلب (شمال) خلال الأيام الماضية.

ومن المقرر أيضًا أن يزور روباك خلال الأيام القادمة مناطق في محافظة دير الزور (شرق)، حيث تتواجد قوات سورية الديمقراطية، وهي تحالف عربي كردي تدعمه واشنطن لمحاربة تنظيم “داعش”.

وقال روباك أمام صحفيين خلال زيارته الشدادي: “نحن مستعدون للبقاء هنا كما قال الرئيس (دونالد ترامب) بوضوح؛ لضمان القضاء نهائيًا على تنظيم (داعش)”، مضيفًا: “سنبقى نركز على انسحاب القوات الإيرانية وعلى وكلائها أيضًا”.

وانتقدت واشنطن مرارًا تدخل طهران وحزب الله اللبناني أيضًا في النزاع السوري ومساندتهما لنظام دمشق.

وسيزور روباك مناطق أخرى في المحافظة تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، حسبما أعلن المكتب الإعلامي لهذا التحالف العربي الكردي.

وتأتي زيارة المسؤول الأمريكي فيما بدأ الأكراد محادثات غير مسبوقة مع السلطات السورية؛ من أجل تحديد مصير هذه الأراضي التي أقاموا فيها إدارتهم المركزية.

ولفت المسؤولون الأكراد إلى أن هذه المحادثات قد تكون طويلة وصعبة، ولا يمكن الحصول على نتيجة مسبقًا.