استقالة رئيس لجنة التحقيق الأممية حول غزة‎

المصدر: أ ف ب

أعلن مجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، استقالة رئيس لجنة التحقيق حول العنف في غزة التابعة للمجلس الأستاذ الجامعي الأمريكي ديفيد كرين “لأسباب شخصية”.

وقبل السفير السلوفيني فوييسلاف سوك الذي يرأس حاليًا مجلس حقوق الإنسان الاستقالة، وسيتعين عليه تعيين رئيس جديد للجنة التي تضم أيضًا سارة حسين (بنغلاديش) وكاري بيتي مورونغي (كينيا)، وفقًا لبيان رسمي.

وكان كرين المدعي العام السابق للمحكمة الخاصة بسيراليون عين في الـ25 من شهر تموز/يوليو للتحقيق في أعمال العنف التي تقع منذ آذار/مارس في قطاع غزة إذ قتل 171 فلسطينيًا على الأقل بنيران إسرائيلية.

وكان مجلس حقوق الإنسان قرر تشكيل لجنة التحقيق في الـ18 من شهر آيار/مايو ضد رأي الولايات المتحدة التي انسحبت الشهر التالي من المجلس واصفة إياه بأنه منحاز ضد إسرائيل.

وسيتعين على لجنة التحقيق تقديم تقريرها النهائي في شهر آذار/مارس لعام 2019.

وقد تم إنشاء مجلس حقوق الإنسان عام 2006 لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في جميع أنحاء العالم، لكن تقاريره غالبًا ما تتناقض مع أولويات الولايات المتحدة.