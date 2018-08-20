الأمم المتحدة تُرحب بإعلان الحكومة الأفغانية لوقف إطلاق النار في العيد

رحبت الأمم المتحدة بإعلان الحكومة الأفغانية في وقت سابق، اليوم الإثنين، وقف إطلاق نار مع حركة طالبان، غدًا الثلاثاء، احتفالًا بعيد الأضحى المبارك.

ودعا المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك، في مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، أطراف النزاع إلى اغتنام هذه الفرصة لوضع نهاية للعنف في البلاد.

وقال دوغريك: إن “بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان (يوناما) رحبت بإعلان الحكومة الأفغانية وقف إطلاق النار المشروط احتفالًا بالعيد، غدًا الثلاثاء، ودعت أطراف النزاع إلى اغتنام هذه الفرصة لوضع حد للعنف”.

وأضاف أن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان تادميتشي ياماموتو “أكد على أهمية اغتنام جميع الفرص من أجل التوصل إلى نهاية متفاوض عليها للنزاع؛ حتى يتمكن جميع الأفغان من التمتع بحياة السلام التي يريدونها ويحتاجونها بشدة”.

وأشار دوغريك إلى أنه “بينما ندعو إلى الحفاظ على هذا الزخم وعدم خذل هذه الرغبة الشعبية القوية في السلام، تؤكد الأمم المتحدة مجددًا استعدادها للقيام بأي دور تطلبه أطراف النزاع لتحقيق سلام متفاوض عليه”.