تحذيرات من عملية عسكرية روسية “كارثية” في إدلب السورية

حذّر المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء من تنفيذ عملية عسكرية في إدلب السورية بسبب الكثافة السكانية، معتبرًا أن تلك العملية ستكون بمثابة “كارثة”.

وقال رامي عبدالرحمن مدير المرصد السوري: “إذا قررت روسيا القيام بعمل عسكري فنحن أمام كارثة إنسانية كبيرة نظرًا لوجود كثافة سكانية ضخمة من المدنيين والمهجرين في منطقة شبه محاصرة”.

وأضاف في تصريح نشره حساب المرصد بموقع فيسبوك “يبدو أن مطار حماة سيكون غرفة العمليات لمعركة ريف حماة الشمالي وريف اللاذقية الشمالي الشرقي، وماقالته الدول الغربية بأنها لن تسمح باستخدام الأسلحة الكيميائية يعني وكأن القتل بالأسلحة الأخرى مباح”.

وشدد عبدالرحمن على أن “ظهور الجولاني في ريف اللاذقية يقدم رسالة للمجتمع الدولي بأن نظام الأسد يقاتل المجموعات الإرهابية في سوريا، وهي خدمات مجانية لروسيا وللنظام السوري للقول أن القتال مع الفصائل الجهادية وليس مع ملايين المدنيين المتواجدين الآن في إدلب”.

ومضى قائلًا: “على مر السنوات كانت خطابات الجولاني وأبو اليقظان المصري والمحيسني تقدم أفضل الهدايا لروسيا وإيران وللنظام السوري في تبرير هجماتهم وقتلهم الممنهج للمدنيين”.

يشار إلى أن زعيم “هيئة تحرير الشام” (جبهة النصرة سابقًا) المدعو “أبو محمد الجولاني”، قد حذر، الثلاثاء، الفصائل المقاتلة في محافظة إدلب من التفاوض مع النظام السوري والدخول في اتفاقات تسوية كما حصل في مناطق أخرى.

وتسيطر “هيئة تحرير الشام” على الجزء الأكبر من محافظة إدلب، بينما توجد فصائل إسلامية ينضوي معظمها في إطار “الجبهة الوطنية للتحرير” وبينها حركة “أحرار الشام”، في بقية المناطق. وتنتشر قوات النظام في الريف الجنوبي الشرقي.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان واشنطن ولندن وباريس عن “القلق البالغ إزاء التقارير التي تفيد بشن هجوم عسكري من قبل النظام السوري ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في إدلب، وما يترتب على ذلك من عواقب إنسانية”.

وأكدت الدول الثلاث في بيان لها أن “موقفنا من استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيميائية لم يتغير وسنرد بشكل مناسب على أي استخدام آخر للأسلحة الكيميائية من قبل النظام، الذي كان له عواقب إنسانية مدمرة على الشعب السوري”.