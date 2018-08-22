أمريكا تهدد برد “عنيف” لو استخدم الأسد “الكيماوي” في إدلب

حذر مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جون بولتون، اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة سترد “بقوة شديدة” في حال استخدمت دمشق أسلحة كيميائية في سياق هجوم للسيطرة على محافظة إدلب.

وقال بولتون خلال مؤتمر صحافي في القدس إنه يأمل في أن تكون ضربات أمريكية سابقة ضد النظام السوري شكلت رادعًا عن استخدام أسلحة كيميائية.

وأضاف: “لتكن الأمور واضحة: إذا استخدم النظام السوري أسلحة كيميائية، فسنرد بقوة شديدة، ومن المستحسن بهم أن يفكروا مليًّا قبل اتخاذ أي قرار”.

وأنذرت واشنطن ولندن وباريس، الثلاثاء، النظام السوري بأنها “سترد بشكل مناسب على أي استخدام آخر للأسلحة الكيميائية”.

وأكّدت الدول الثلاث، في بيان وزعته بعثاتها الدائمة لدى الأمم المتحدة على الصحفيين في نيويورك، أن “موقفها من استخدام نظام بشار الأسد للأسلحة الكيميائية لم يتغير”.

وجاء الإنذار بمناسبة الذكرى الخامسة للهجوم الكيمائي الذي شنه نظام الأسد على الغوطة الشرقية بريف دمشق، في 21 أغسطس/آب 2013.