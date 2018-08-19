العراق يستعيد منزلًا منهوبًا بقيمة 2 مليون دولار

أعلنت هيـئة النزاهة العراقية، اليوم الأحد، عن إعادة ملكية عقار إلى الدولة بقيمة 2.5 مليار دينار عراقي (2مليون دولار) في مدينة كركوك.

وقالت الهيئة في بيان صحفي، إن مساحة المنزل الذي تم الاستيلاء عليه من قبل مجموعة من الأشخاص تبلغ 5 دونمات.

وأضافت الهيئة أن كوادرها تمكَّنت من القبض على المُتَّهمين الذين قاموا بالاستيلاء على العقار الذي تعود ملكيته إلى وزارة المالية، ويقع في حي الواسطي في مركز مدينة كركوك متلبسين بالجرم المشهود، مبينة أن المتهمين قاموا -دون وجه حق- بعملية فرز وهمية للعقار إلى قطع أراضٍ سكنيةٍ؛ تمهيدًا لبيعها للمواطنين.

وأشارت الهيئة إلى أنه تم ضبط جميع الأوليات غير الأصولية المستخدمة في عملية الاستيلاء على العقار، وتنظيم محضر ضبطٍ أصوليّ بذلك، وعرضه على قاضي التحقيق المُختص لاتّخاذ الإجراءات القانونيَّة المناسبة.

وقد زادت في العراق عمليات الاستيلاء على الأراضي والمنازل المملوكة للدولة، أو بيعها دون علم أصحابها منذ عام 2014، عبر مجموعات مسلحة مدعومة من بعض الأحزاب الإسلامية التي تسيطر على السلطة منذ العام 2003 أو بالتنسيق مع عدد من موظفي دوائر العقارات.