“البشير شو” يطيح بمسؤول في وزارة التربية العراقية (فيديو)

أقالت وزارة التربية العراقية، اليوم السبت، الناطق الرسمي باسمها ومسؤول الإعلام فيها، سرمد سلام، من مهامه، وذلك بعد عرض برنامج تلفزيوني مشهور مقاطع قديمة مصورة يظهر فيها الأخير وهو يوجه الشتائم لأهالي الموصل والفلوجة.

وكان برنامج “البشير شو”، الذي يقدمه الإعلامي الساخر أحمد البشير، تناول في حلقة يوم أمس الجمعة، سرمد سلام، حيث أظهرت مقاطع مرئية قديمة لسرمد سلام تعود لعامي (2014 – 2015)، وهو يشتم أهالي مدينتي الفلوجة والموصل ويتهمهم بمؤازرة تنظيم داعش.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب، إنّ “الوزير محمد إقبال الصيدلي وجّه بإعفاء الناطق الرسمي للوزارة سرمد سلام من مهامه”، مضيفةً أنّ “قرار الإعفاء جاء لمقتضيات المصلحة العامة”.

وطالب سرمد في أحد المقاطع التي ظهر فيها خلال فترة سقوط مدينة الفلوجة بيد تنظيم داعش، القوات الأمنية العراقية بقتل ما تبقى من المدنيين في الفلوجة، زاعمًا أن من تبقى هم فقط أعوان التنظيم.

وفي أول تعليق لسرمد سلام على ما نشره “البشير شو”، أكد أن تلك المقاطع تعود لفترة سيطرة تنظيم داعش على عدة مدن، ولم يكن حينها ناطقًا باسم وزارة التربية، متهمًا “أحمد البشير بالتلاعب في الألفاظ بكل حرفية واستخدم تقينات عالية”.

وقدّم سلام اعتذاره لأهالي الموصل والفلوجة، مؤكدًا أنّ “انتقاداته كانت لمن ساعد تنظيم داعش وليس لعموم الأهالي من المدنيين”.