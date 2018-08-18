العراق يعلن تسلم تجهيزات عسكرية وأسلحة متطورة من واشنطن‎

أعلنت وزارة الدفاع العراقية اليوم السبت، عن تسلمها تجهيزات عسكرية وأسلحة أميركية حديثة وفق اتفاقية التعاون العسكري بين العراق والتحالف الدولي.

وقالت الوزارة، في بيان: “إن اللواء 41 في الفرقة العاشرة تسلم الوجبة الأولى من الأسلحة والتجهيزات الأمريكية، وفق اتفاقية التعاون لتدريب وتسليح الجيش العراقي”.

وأضافت الوزارة أن وصول تلك التجهيزات تأتي لمواكبة التطور بالتسليح ورفع كفاءة الوحدات العسكرية في مواجهة التطرف.

وكان العراق قد بحث الأسبوع الماضي مع التحالف الدولي، التنسيق في دعم وتدريب وتسليح القوات الأمنية.

وقال رئيس أركان الجيش عثمان الغانمي، في تصريحات له: “إنه بعد الانتهاء من مرحلة داعش، بدأنا بمرحلة جديدة مطلع هذا العام، بالتعاون والتنسيق مع دول التحالف من أجل بناء وهيكلة قوات الجيش العراقي، على مستوى التدريب والتجهيز والتسليح للوصول إلى أعلى المستويات”.

وكان التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش قد أعلن، في نيسان/أبريل الماضي، انتهاء مهام قيادة القوة البرية التابعة لقوة المهام المشتركة في العراق.