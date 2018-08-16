مبعوث ترامب يبحث مع تحالف سُني تشكيل الحكومة العراقية المقبلة‎

عقد مبعوث الرئيس الأمريكي إلى التحالف الدولي ضد داعش بالعراق، بريت ماكغورك، اليوم الخميس، سلسلة لقاءات مع قياديين بارزين في تحالف المشروع العربي السُني، الذي أعلن عنه الثلاثاء الماضي، بشأن تشكيل الحكومة المقبلة.

والتقى ماكغورك مع القيادي في التحالف، نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي بحضور سفير الولايات المتحدة بالعراق دوغلاس سيليمان، حيث تمت مناقشة ملف تشكيل الحكومة العراقية.

وأعرب المبعوث الأمريكي عن “تأييد حكومة بلاده لمحاربة الفساد والمفسدين وإبعادهم عن تشكيل الحكومة العراقية المقبلة”، مؤكدًا “ضرورة اختيار أشخاص مشهود لهم بالنزاهة والجدية والخبرة في تحمل المسؤولية لضمان نجاح الحكومة”.

وكان ماكغورك، قد أجرى مباحثات مع رئيس البرلمان العراقي السابق سليم الجبوري، تناولت ملف تشكيل الحكومة العراقية المقبلة ودورها في الوصول إلى رؤية موحدة حول شكل الكابينة الحكومية الجديدة لتحقق طموحات وتطلعات الشعب العراقي.

كما بحث المبعوث الأمريكي مع الجبوري، المستجدات الأمنية والسياسية في المشهد العراقي، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين بغداد وواشنطن، خاصة في ملف مكافحة “الإرهاب” والمجالين الاقتصادي والاستثماري.

يشار إلى أنه تم تشكيل تحالف “المشروع العربي” في العراق، يوم الثلاثاء الماضي، والذي يضم أبرز الشخصيات السُنية وهم أسامة النجيفي، نائب رئيس الجمهورية/ زعيم حزب للعراق متحدون، وخميس الخنجر، الأمين العام للمشروع العربي، وجمال الكربولي، رئيس حزب الحل، وسليم الجبوري، زعيم حزب التجمع المدني للإصلاح، وأحمد الجبوري، رئيس حزب الجماهير الوطني، وفلاح الزيدان وزير الزراعة سابقًا.