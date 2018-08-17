طائرات مسيرة تقصف مستودع أسلحة للحشد الشعبي في كربلاء

قال مصدر أمني عراقي إن مستودعًا للذخائر تابع لفرقة العباس القتالية انفجر مساء اليوم الجمعة، غربي مدينة كربلاء.

ونقلت وسائل إعلام عراقية عن المصدر الأمني قوله: إن الانفجار وقع داخل مستودع للذخائر تابع لفرقة العباس ضمن فصائل الحشد الشعبي غربي مدينة كربلاء، مما تسبب بأضرار مادية كبيرة.

لكن فرقة العباس القتالية وفي أول تعليق لها قالت: إن طائرات مسيرة مجهولة قصفت مستودعات “وهمية” تابعة لها في محافظة كربلاء.

وأضافت الفرقة في توضيح لها على صفحتها في “فيس بوك”: إن طائرتين مسيرتين استهدفتا أحد المستودعات الوهمية للفرقة، مشيرة إلى أن الجهات الرسمية أكدت أن الطائرتين غير معروفتين.

والمستودعات الوهمية هي ثكنات عسكرية خالية من عناصر الأمن، وتحتوي على الحواجز الكونكريتية، والخنادق والسواتر الترابية.

وتمثل مدينة كربلاء مركزًا مهمًا للمسلمن الشيعة، وتحرص الجهات الرسمية على تأمينها بشكل كامل، خاصة في أوقات الزيارات والمناسبات الدينية المختلفة، حيث يقصدها عدد كبير من السائحين الأجانب.

وخلال الشهرين الماضيين مع ارتفاع درجات الحرارة شهدت مدينة كربلاء نحو 10 انفجارات داخل مخازن الأسلحة التابعة لفصائل الحشد الشعبي.