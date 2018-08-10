العراق.. انفجار مستودع أسلحة تابع للحشد الشعبي في كربلاء

قالت مصادر أمنية عراقية، اليوم الجمعة، إن مستودعًا للأسلحة والذخائر تابع لفصائل الحشد الشعبي انفجر في منطقة الرزازة غربي محافظة كربلاء، في تفجير هو الرابع من نوعه خلال الشهرين الماضيين في المدينة.

ونقلت وسائل إعلام عراقية عن مصدر قولها، إن انفجارًا كبيرًا وقع في مخزن ذخيرة وأسلحة تابع لفرقة العباس القتالية المنضوية في الحشد الشعبي على طريق ناحية الحر بمدينة كربلاء، دون ورود معلومات عن إصابات بشرية.

وهرعت سيارات الإطفاء وفرق الدفاع المدني إلى مكان الحادث للسيطرة عليه، وأغلقت الطرق المؤدية إلى المكان.

وهذا هو الحادث الثاني من نوعه في محافظة كربلاء خلال الشهر الجاري، حيثُ انفجر مستودع مماثل تابع لفصيل علي الأكبر الشهر الماضي، مما أدى إلى سقوط 15 شخصًا بين قتيل وجريح.

وتصاعدت تفجيرات مخازن الأسلحة والذخائر التابعة للحشد الشعبي بسبب عوامل التخزين وارتفاع درجات الحرارة، وما زاد من خطورتها وجودها في الأحياء السكنية وقربها من منازل المواطنين.

ولم تسجل حوادث مماثلة لدى قوات الجيش العراقي أو الشرطة النظامية، وهو ما أعطى انطباعًا بأن تخزين فصائل الحشد الشعبي دون مراعاة ضوابط السلامة وشروط البيئة، خاصة مع انعدام الرقابة من الجهات المعنية.

وكانت فرقة العباس القتالية أعلنت عن تشكيل 3 لجان على خلفية انفجار سابق في مخزن للعتاد بمنطقة شمالي كربلاء لتقييم خسائر المواطنين وتعويضهم، فضلًا عن الوقوف على أسباب تلك الانفجارات.

وخلال التفجيرات الماضية التي كان أبرزها في مدينة الصدر قبل شهرين وراح إثره عشرات الضحايا بين قتيل وجريح، تنأى وزارة الداخلية العراقية بنفسها عن تلك الحوادث، أو تعلن أنها تحقق فيها لكن دون إعلان نتائج تلك التحقيقات ومحاسبة المتسببين بذلك.