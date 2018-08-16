رغم وقف التمويل الأمريكي.. “الأونروا” تفتح مدارسها في الموعد المحدد

رغم العجز الناجم عن وقف التمويل الأمريكي، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا“، اليوم الخميس، أنها ستفتح مدارسها بالشرق الأوسط في موعدها هذا الشهر.

وقال الوكالة في بيان لها إن نصف مليون طالب “سيعودون إلى 711 مدرسة في الموعد المحدد؛ لأن هذا أمر بالغ الأهمية لحماية الحق الأساس في التعليم للفتيات والفتيان من لاجئي فلسطين”.

وقال المفوض العام للوكالة، بيير كرينبول، في بيان، إن افتتاح العام الدراسي سيبدأ في موعده في مناطق عملها الخمس، وهي “الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وغزة، والأردن، ولبنان، وسوريا”.

وتدير أونروا في مناطق عملها الخمس، 711 مدرسة تضم 526 ألف طالب وطالبة، ومن المقرر أن تفتتح العام الدراسي يوم 29 أغسطس/آب الجاري.

وأضاف كرينبول” هذا أمر بالغ الأهمية لحماية الحق الأساسي في التعليم”.

لكن المسؤول الأممي، أكد على أن “أونروا” لم تخرج من حالة الخطر، جراء نقص التمويل.

وأضاف” لدينا حاليا تمويل يكفي لإدارة عمليات الوكالة فقط حتى نهاية شهر أيلول، ونحن بحاجة إلى 217 مليون إضافية، ليس فقط لضمان فتح مدارسنا، ولكن لضمان استمرارها متاحة حتى نهاية هذا العام، هذا يتطلب الاستمرار بحزم في الجهود الجماعية لحشد الدعم والتي تواصلت منذ كانون الثاني”.

ودعا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتقديم الدعم للوكالة، لحماية الخدمات الحيوية التي تقدمها.

وشدد كرينبول على أن “أونروا”، ستتخذ “اجراءات قوية ومتواصلة لتأمين الوضع المالي للوكالة والمحافظة عليه، والتركيز على مبادرات الإصلاح وتحديد مجالات الكفاءة”.

وأكد التزام الوكالة العميق بحماية “كرامة اللاجئين الفلسطينيين”.

وتعاني الوكالة الأممية من أزمة مالية خانقة، جراء تجميد واشنطن 300 مليون دولار من أصل مساعدتها البالغة 365 مليون دولار.

وفي وقت سابق تحدثت “الأونروا” عن صعوبة بدء العام الدراسي الجديد، واحتمال تأجيله على خلفية الأزمة المالية التي تعصف بها، عقب القرار الأمريكي.

وتقول الأمم المتحدة إن “أونروا” تحتاج 217 مليون دولار، محذرة من احتمال أن تضطر الوكالة لخفض برامجها بشكل حاد، والتي تتضمن مساعدات غذائية ودوائية.

وتأسست “أونروا” بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وهي: الأردن، سوريا، لبنان، الضفة الغربية وقطاع غزة.