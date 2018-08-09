مسؤولة فلسطينية: أمريكا لا تمتلك الولاية القانونية لحل “الأونروا”

أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، أن أمريكا “لا تمتلك الولاية القانونية والقضائية” لحل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.

وأضافت عشراوي في بيان لها، أن “محاولة مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر التخلص من الأونروا وشطب اللاجئين الفلسطينيين واستبعادهم من قضايا الحل النهائي، تؤكد على التواطؤ الأمريكي الإسرائيلي الرامي إلى تصفية قضية اللاجئين كمقدمة لتصفية القضية الفلسطينية”.

وتابعت أن “مقترح مشروع الكونغرس الأمريكي، الذي قدمه السيناتور عن الحزب الجمهوري داغ لامبوران، والذي يتعلق باعتماد عدد جديد للاجئين الفلسطينيين لا يتعدى 40 ألفًا من أصل أكثر من 5 ملايين لاجئ، هو تواطؤ أمريكي أيضًا مع إسرائيل”.

وقالت: “بدلًا من محاسبة إسرائيل على جرائمها بحق شعبنا الفلسطيني يخرج علينا مسؤولون أمريكيون وبعض أعضاء الكونغرس الذين يعملون وكلاء للاحتلال بمخططات ومشاريع قوانين وقرارات تستهدف اللاجئين الفلسطينيين “.

وتعاني “الأونروا” أزمة مالية، بعد إعلان الولايات المتحدة تقليص مساعداتها لها، ما دعا الأخيرة الوكالة إلى اتخاذ إجراءات تقشفية كان آخرها فصل ألف موظف فلسطيني لاجئ في قطاع غزة من عمله.

وفي السياق، حذر الأردن، يوم الأربعاء، من أن النقص المالي الحاد الذي يواجه الأونروا، “يمكن أن يؤدي إلى تأثير كارثي على حياة ملايين اللاجئين في المنطقة”.

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، بعد اجتماع مع بيير كراهينبول المفوض العام لـ”أونروا” إن أزمة الميزانية التي تواجه الوكالة يمكن أن تحرم اللاجئين من خدمات التعليم الأساسية والرعاية الصحية والأمن الغذائي مما سيعمق “معاناة اللاجئين الإنسانية”.

ونقل بيان لوزارة الخارجية عن الصفدي قوله: “الأونروا تواجه عجزًا ماليًا خطرًا ينذر بتبعات كارثية على اللاجئين، إذا لم يتم سده قبل نفاد المخصصات المالية لدى الوكالة”.