لافروف: الظروف قائمة لبدء عودة اللاجئين السوريين

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، إن موقف الغرب من اللاجئين السوريين فاجأ موسكو، وإن الظروف قائمة لبدء عودة اللاجئين إلى ديارهم.

وكان لافروف يتحدث بعد أن أجرى محادثات مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو في أنقرة.

وأضاف لافروف، أنه تم في سوريا القضاء على تنظيم داعش بشكل كامل تقريبًا، مشيرًا إلى أن المهمة الرئيسية اليوم في سوريا هي القضاء على “جبهة النصرة”.

وأكد أن موسكو وأنقرة تتحاوران بشأن تنفيذ الاتفاقات الخاصة بمناطق خفض التصعيد في سوريا، بما في ذلك إدلب، لافتًا إلى أن الوضع في إدلب يعد اليوم أصعب بكثير من الأوضاع في مناطق خفض التصعيد الأخرى؛ بسبب “جبهة النصرة”.