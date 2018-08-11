أردوغان: من المؤسف أن تفضل أمريكا قضية القس على علاقتها مع أنقرة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إن من المؤسف أن تفضل الولايات المتحدة قضية القس الأمريكي المحتجز في تركيا، لاتهامات بـ “الإرهاب”، على علاقتها الاستراتيجية مع أنقرة شريكتها في حلف شمال الأطلسي.

ودعا أردوغان أمام أنصار له في مدينة أونيه، شمال شرق تركيا، “المواطنين مجددًا لبيع الدولار واليورو؛ دعمًا لليرة التركية التي تراجعت قيمتها كثيرًا؛ بسبب المخاوف بشأن الاقتصاد وتدهور العلاقات مع واشنطن”.

ويطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالإفراج عن القس آندرو برانسون، الذي أصبحت قضيته الأكثر أهمية وتأثيرًا في مسار العلاقات بين البلدين.