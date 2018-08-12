قوات الأمن بالأردن تنتشل 3 جثث مفخخة في السلط (صور)

عثرت الأجهزة الأمنية الأردنية على جثث 3 من “الإرهابيين” تحت أنقاض المبنى الذي جرى تفجيره ليلة أمس في منطقة “ثقب الدبور” في مدينة السلط غربي العاصمة عمان .

وذكر موقع ” عمون” الأردني، اليوم الأحد، أن “جثث الإرهابيين الذين انتشلتهم الأجهزة الأمنية كانت مفخخة بأحزمة ناسفة”.

وتواجدت الأجهزة الأمنية بكثافة صباح اليوم في المنطقة التي شهدت مداهمة أمنية كبيرة مساء السبت، وأسفرت عن مقتل 4 من مرتبات الأمن العام وإصابة أكثر من 20 في المواجهات التي وقعت مع خلية إرهابية ذات صلة بحادث تفجير دورية أمنية في منطقة “الفحيص”.

وكانت وزير الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات أعلنت في وقت متأخر من مساء أمس أن العملية الأمنية دخلت مرحلة ثانية “بتخطيط عالي الحرفية وبخطوات مدروسة للسيطرة والتأكد من عدم وجود مدنيين مهددين”.

وفي وقت لاحق من صباح الأحد أكدت غنيمات أن المرحلة الثانية من المداهمة أسفرت عن إنقاذ أحد مرتبات الأجهزة الأمنية وهو على قيد الحياة وحالته حرجه.

وارتفع عدد العناصر المسلحة الذين ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليهم إلى 5 عناصر قبض على 3 منهم في بداية العملية.

وأشارت إلى أن هذه الخلية الإرهابية قد تكون ممتدة، لافتة إلى أن العملية مستمرة وعمليات المسح والتمشيط ما تزال قائمة.