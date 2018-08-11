الأدرن.. لحظة القبض على أحد عناصر الخلية الإرهابية في مداهمة السلط (فيديو)

نشرت صحيفة الرأي الأردنية على صفحتها في تويتر فيديو يوثق لحظة قبض قوات الأمن على أحد العناصر التابعة للخلية الإرهابية التي تحصنت في أحد المباني في مدينة السلط شمال غرب الأردن.

وشنت قوات الأمن الأردنية عملية مداهمة مساء السبت ما زالت مستمرة، للقبض على عناصر خلية إرهابية يشتبه بوقوفها خلف التفجير الذي أودى بحياة رجل أمن في مدينة الفحيص.

وأسفرت العملية حتى الآن عن مقتل 4 رجال أمن وإصابة آخرين بينهم مدنيون والقبض على 3 عناصر إرهابية.

وتسبب تفجير الإرهابيين لأحد المباني الذي كانوا قد فخخوه قبل المداهمة، بإصابة عدد من أفراد قوة المداهمة ومدنيين بينهم أطفال ومسنون.